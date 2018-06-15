Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Aslantaş Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor - OSMANİYE İzle

Aslantaş Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor - OSMANİYE İzle

- Tanıtım filmiAslantaş Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor - Hitit medeniyetine ait kalıntıların sergilendiği Aslantaş Açık Hava Müzesi, meraklılarını bekliyorANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığının koruması altındaki Karatepe - Aslantaş Milli Parkı'nda bulunan Türkiye'nin ilk açık hava müzesi Aslantaş Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karatepe - Aslantaş Milli Parkı, Akdeniz Bölgesi'nde Osmaniye 'nin Kadirli ve Düziçi ilçeleri sınırlarının kesiştiği bölgede, Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Baraj Gölü kıyısında yer alıyor.Ceyhan Irmağı'nın içinden geçtiği milli parkta kızılçam ormanları, meşelikler ve makilikler yer alıyor. Çadırlı kamp ve günübirlik kamp alanları bulunan milli parkta, tabiat yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi, manzara seyri, fotosafari gibi faaliyetler de yapılabiliyor.Milli park içerisindeki Türkiye'nin ilk açık hava müzesi Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde Hitit medeniyetine ait kalıntılar doğal yerlerinde sergileniyor.Müzeyi, Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin büyük çoğunluğu günübirlik ziyaret ediyor.

Gesi Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı