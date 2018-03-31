Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aşklarını bu kez asansöre taşıdılar...Ahırda dans eden çift, bu kez de asansörde

Aşklarını bu kez asansöre taşıdılar...Ahırda dans eden çift, bu kez de asansörde

asansörde dans etmeleri

Fenomen Sosyal Medya İzlenme Rekoru Rekor Maden İşçisi 

-şarkı söylemeleri
--arşiv-
-ahırda dans etmeleri
-şarkı söylemesi
-detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eşiyle ahırda dans eden maden işçisi, sosyal medya fenomeni izlenme rekoru kıran videonun ardından neşeli çift bu kez de asansördeki görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesi'nde maden işçisi olarak çalışan Namık Kazkondu, eşiyle ahırda dans etmesinin ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada fenomen oldu. Ahırda dansın ardından bu seferde asansörde söylediği “Oyna” şarkısı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı.
İlgili Foto Galeriler
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı