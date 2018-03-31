Aşklarını bu kez asansöre taşıdılar...Ahırda dans eden çift, bu kez de asansörde

-şarkı söylemeleri

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-ahırda dans etmeleri

-şarkı söylemesi

-detay



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eşiyle ahırda dans eden maden işçisi, sosyal medya fenomeni izlenme rekoru kıran videonun ardından neşeli çift bu kez de asansördeki görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesi'nde maden işçisi olarak çalışan Namık Kazkondu, eşiyle ahırda dans etmesinin ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada fenomen oldu. Ahırda dansın ardından bu seferde asansörde söylediği “Oyna” şarkısı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı.

