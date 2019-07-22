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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aşkları engel tanımadı...İstanbul'da görev yaparken birbirine aşık olan görme engelli öğretmen çift Adana'da evlendi İzle

Aşkları engel tanımadı...İstanbul'da görev yaparken birbirine aşık olan görme engelli öğretmen çift Adana'da evlendi İzle

Gelin ve damadın salona gelmesi

Görme Engelli Öğretmen Engelli Öğretmen Doğuş 

-Birlikte el ele yürümeleri
-Salona girmeleri
-Pasta kesmeleri
-Dans etmeleri
-Gelin ile röp.
-Damat ile röp.

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- İstanbul'da görev yaparken birbirine aşık olan görme engelli öğretmen çift Adana'da evlendi. İstanbul'da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliği yapan görme engelli Gülşen Mut (32) ile Edebiyat Öğretmeni Ediz Mut (45) tanışıp birbirlerine aşık olunca evlenmeye karar verdi. İkisi de doğuştan görme engelli olan çift Adana'da yaptıkları sade bir düğünle dünya evine girdi. Birbirlerini tanıdıktan sonra çok sevdiklerini bu nedenle de hayatlarını birleştirmeye karar verdiklerini söyleyen Gülşen Mut, "Sevdiğim insanla evlendiğim için çok mutluyum biraz da heyecan var" dedi.
Ediz Mut ise evlendiği günün kendisi için huzurun başlangıcı bir gün olduğunu, bütün engelleri ortadan kaldırarak evlendiklerini söyledi.

Çift pasta kesip dans ederek en mutlu günlerini dostlarıyla birlikte geçirdi.
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