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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Askıda sıcak çorba...Bu çorbanın parası müşteri gelmeden ödeniyor İzle

Askıda sıcak çorba...Bu çorbanın parası müşteri gelmeden ödeniyor İzle

Çorba içenlerin görüntüleri

Hayırseverler Sosyal Hizmet 

-Çorba detayı
-İş yeri sahibi ile röportaj

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursalı esnafın askıda sıcak çorba uygulaması dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü. İş yerinin camındaki "Askıda çorba" yazılı kağıdı gören hayırsever vatandaşlar, her gün ihtiyaç sahibi birinin gelip çorba içme ihtimaline karşı iş yerine çorbaların parasını önceden ödüyor. Osmanlı devletinin sosyal hizmet anlayışıyla kurduğu aş evleri günümüzde pak sık görülmese de Bursalı bir esnafın başlattığı askıda sıcak çorba uygulaması aş evlerini aratmıyor. Osmangazi ilçesinde lokanta işletmecisi Gökdem Demirkol, 2 yıldır parası olmayan mağdur kişilere ücretsiz sıcak çorba veriyor. Uygulamaya zamanla hayırsever vatandaşların da katıldığını belirten Demirkol, "Bu çorbaların parası daha müşterisi gelmeden hayırseverler tarafından önceden ödeniyor. İş yerimize gelen maddi durumu bozuk kişiler gönül rahatlığıyla sıcak çorbalarını içebilirler" dedi.

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