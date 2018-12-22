ASKİ, su sayaçlarının donmaması için önlem alınması uyarısında bulundu İzle

-kartın takılması

-faturadan görüntü



( ANKARA )- ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı:- “Donan sayaçlara ateş ve sıcak suyla müdahale etmeyin” ANKARA



- ASKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçlarının soğuklardan etkilenerek donmaması için abonelerin sayaçlarını cam yünü, boru kılıfı gibi materyallerle kaplayarak koruma altına alması uyarısında bulundu. ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, kış aylarında ısının eksilere düşmesi nedeniyle su sayaçlarının donarak zarar görebileceğine dikkat çekerek, abonelerin kendi önlemlerini almaları gerektiğini söyledi.



“Donan su sayaçlarına ateşle müdahale etmeyin” Korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma olasılığının yüksek olduğu belirten Kınacı, “Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek, kullanılamaz hale getiriyor” dedi.

Su sayaçlarının bulundukları yerde varsa hava cereyanına karşı korunması gerektiğini ve açık bölümlerin kapatılması varsa kırık camların yenilenmesinin önemine vurgu yapan Kınacı, şu bilgileri verdi: “Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için öncelikli olarak vananın kapatılarak, suyun kesilmesi gerekir.” ALO 153 Mavi Masa’yı arayın ASKİ Genel Müdürü Kınacı, abonelerden, sayaçlarının donması, patlaması veya su akması durumunda derhal vanayı kapatmalarını ve ALO 153 Mavi Masa’yı aramalarını istedi. Alınan başvuru sonrası ASKİ ekipleri kısa süre içinde verilen adrese giderek, donan ya da patlayan sayaçlara müdahale ediyor.

