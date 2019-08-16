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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
ASKİ’den kurban atıkları temizliği Haberi

ASKİ’den kurban atıkları temizliği Haberi

iş makinelerinin çalışması

Çevre Kirliliği Para Cezası Harekete Geç Hayvan Irak 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Kurban Bayramı öncesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nün su ve dere yataklarına kurban atığı atılmaması yönünde yaptığı uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşların, kestikleri hayvanların atıklarını Ankara Çayı’na attığı ortaya çıktı. Başkentlilerin ihbarları üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, kötü kokuya ve çevre kirliliğine neden olan kurban atıklarını gün boyu yaptığı çalışma sonrası temizledi. Toplum sağlığını tehdit ediyor Toplum sağlığını tehdit eden ve su kaynaklarına zarar veren kurban atıkları ve çöpler, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından iş makineleriyle temizlendi. Tarihi Akköprü üzerinde Ankara Çayı’na atılan atıkları yoğun bir çalışma sonrası toplayan ASKİ ekipleri, bu atıkları Atık Bertaraf Tesislerine götürdü. Para cezası var ASKİ yetkilileri, kurban atıklarının su kaynaklarını kirlettiği ve haşerelerin çoğalmasına neden olduğu uyarısında bulunurken, hayvan kesiminde tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen, kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişilerin tespiti halinde ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre Zabıta ekipleri tarafından 153 TL idari para cezası uygulanıyor.
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