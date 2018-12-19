ASKİ'den baraj havzaları için koruma planı - ANKARA
- ASKİ'den baraj havzaları için koruma planı - "Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi'' - Barajların drone kamera ile havadan yapılan çekimleri - ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ile röportajASKİ'den baraj havzaları için koruma planı - ASKİ tarafından, Başkent'in içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj havzalarında suyun kalitesi ve miktarının korunması için eylem planı hazırlandı - ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı: - "Kaliteli su temini sağlamak amacıyla her baraj havzasının özelliğine uygun koruma planı hazırlıyoruz"ANKARA(AA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, kaliteli su temini sağlamak amacıyla Başkent'in baraj havzalarına yönelik koruma planı hazırladıklarını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada, Başkent'in içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj havzalarında suyun kalitesinin ve miktarının korunması için eylem planları belirlendiği belirtildi.Başlatılan "Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi" ile havzalarda koruma ve kullanma dengesinin gözetilmesinin amaçlandığı ifade edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, her baraj havzasının farklı özelliklere sahip olduğunu, bu yüzden de her su kaynağı için ayrı koruma planları hazırladıklarını aktardı.Kınacı, "Havzada yaşayanlara bazen gereğinden fazla yük getirebileceği öngörüsüyle her su kaynağı için ayrı ayrı koruma planı hazırladık. Havza koruma planlarına öncelikli olarak havzanın mevcut durumunu tespit ederek başladık. Barajları besleyen su kaynaklarının üzerindeki çevresel baskılar ve etkiler belirlenerek, analiz ve modelleme çalışmaları sonucunda da mevcut durum ve gelecek projeksiyonu için kirlilik haritaları oluşturacağız." ifadelerini kullandı.Alınacak tedbirlerin yanı sıra bölgede sosyo - ekonomik değerlendirmeler yapacaklarını aktaran Kınacı, havza çevresinde yaşayan vatandaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştireceklerini bildirdi. - Aşama aşama hayata geçirilecekBaşkent'te su sağlayan barajlardan Çamlıdere Barajı ile Gerede Işıklı Regülatörü için koruma planı ve özel hüküm belirleme projesinin daha önce hazırlanarak çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Kınacı, "Kaliteli su temini sağlamak amacıyla her baraj havzasının özelliğine uygun koruma planı hazırlıyoruz. Koruma planlarının ikinci adımında Kurtboğazı - Eğrekkaya - Akyar Baraj Havzaları Koruma Planı Hazırlama ve Özel Hüküm Belirleme çalışmalarını başlattık. Üçüncü adım olarak da yıl başında Çubuk - 2 ve Kavşakkaya Baraj Havzaları için de bu çalışmaları başlatacağız." bilgisini paylaştı.Kınacı, suyun kaynağında temizlenmesinin ve baraj havzalarının koruma planlarının hazırlanmasının Başkent'te daha sağlıklı ve nitelikli su temin edilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, ASKİ'nin bilimsel ve akılcı yöntemlerle su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını kaydetti.