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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Askerlik arkadaşları 72 yıl sonra hastanede de bir araya geldi

Askerlik arkadaşları 72 yıl sonra hastanede de bir araya geldi

Asker arkadaşlardan detay

Hastalık Hastane Sarılar Akkale Irak 

-Ali Sert ile röp
-Oğlu Bilal Sert ile röp
-Tahir Tanış ile röp
-Oğlu Zekeriya Tanış ile röp
-Palyatif Bakım Ünitesi Doktoru Ali Küçükgençay ile röp

( KARAMAN - HD)- Karaman’da yaşayan ve 72 yıl önce aynı koğuşta kalarak askerlik yapan 91 yaşındaki iki arkadaş şimdi de tedavi gördükleri hastanede aynı odada kalıyor KARAMAN

- Karaman’da 72 yıl sonra tedavi gördükleri hastanede tesadüfen aynı odaya düşen iki asker arkadaşı büyük mutluluk yaşadı. 91 yaşındaki asker arkadaşların yıllar sonra buluşarak birbirlerine sarılmaları ise çocukları ile hastane personelini duygulandırdı. Karaman Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde yaklaşık 1.5 yıldır tedavi görmekte olan 91 yaşındaki Ali Sert, 72 yıl önce birlikte askerlik yaptığı koğuş arkadaşı 91 yaşındaki Tahir Tanış’ın aynı odaya yatarak hayatta olduğunu görmesi kendisini bir hayli sevindirdi. Askerlik arkadaşıyla 72 yıl sonra tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ali Sert, "Tahir Tanış ile askerliğimizi Çanakkale Gelibolu’da yaptık. Biz hiçbir zaman sevgimizi ve güler yüzümüzü birbirimizden eksik etmedik” dedi.
Askerlik anılarını da anlatan Ali Sert, askerlik arkadaşıyla yıllar sonra buluşması nedeniyle torunlarının getirdiği pastadaki mumları üfleyerek söndürdü. Askerlik arkadaşların röportaj sırasında bile birbirlerinin elini bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Ali Sert’in 63 yaşındaki oğlu Bilal Sert, “Babam ile asker arkadaşı Tahir amca burada tesadüfen karşılaştı. Zaten karşılaşır karşılaşmaz sarılarak birbirlerine askerlik anılarını anlattılar. O an duygulu anlar yaşadılar” diye konuştu.
“Dostluğumuz hiç bitmedi” Hastalığı nedeniyle yattığı yatakta güçlükle konuşan Tahir Tanış ise, “Bizim dostluğumuz 72 yıldır devam ediyor. Askerliğimizi aynı yerde yaptık ve aynı koğuşta kaldık. Şimdi de hastanede aynı odada kalıyoruz. Uzun yıllar sonra arkadaşımın hayatta olduğuna çok sevimdim” dedi.
Tahir Tanış’ın 66 yaşındaki oğlu Zekeriya Tanış da, "Babam tedavi görmek üzere 10 gün önce buraya geldi. Tesadüfen asker arkadaşıyla karşılaştı. Birbirlerini gördükleri için çok mutlu oldular. Onların mutlu olması biz evlatlarını da çok mutlu etti” diye konuştu.
“Bu tablo bizi de duygulandırdı” Palyatif Bakım Ünitesi Doktoru Ali Küçükgençay da, yeni bir hekim olarak böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığını söyleyerek, “Bu tablo bizi de duygulandırdı. 3 yıl asker arkadaşlığı yapmış iki kişinin aynı odada tekrar yan yana yatması bizi de mutlu etti” dedi.
Küçükgençay, asker arkadaşların sağlık durumlarının şuan için gayet iyi olduğunu da sözlerine ekledi. Karaman Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde tedavileri devam eden 28 torun sahibi Ali Sert ile 18 torunu bulunan Tahir Tanış’ın hastalıkları da aynı. Kanser hastası olan asker arkadaşlarını çocukları ile torunları yalnız bırakmıyor. (MD-FM-
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