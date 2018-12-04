Askerlerden Fatih Bucak’a marşlı gönderme



- Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir grup asker, MHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak’a marşlı selam gönderdi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde rütbeli bir asker, koğuşta sıraya dizdiği askerlerle MHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak’a selam gönderdi. Yerinde sayan askerler, başlarındaki rütbeli asker eşliğinde söyledikleri marşla, Bucak’a selam gönderdi. Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayında çekildiği iddia edilen görüntülerde bir gurup askerin yerinde sayarak, başlarındaki rütbeli askerle birlikte “ Selam olsun Fatih Bucak” dedikleri gözlendi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Bucak Aşiretinin önde gelenlerinden biri olan Fatih Bucak, MHP Siverek Belediye Başkan Adayı oldu. Fatih Bucak, telefonla canlı bağlandığı yerel bir televizyonun haber bülteninde, adaylığıyla ilgili yaptığı konuşmada, “Biz seçime değil ölmeye geliyoruz” demişti. (Şİ-LO-Y)

