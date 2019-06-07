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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Askerler sürücülere lokum ikram etti Haberi

Askerler sürücülere lokum ikram etti Haberi

KONTROL NOKTASINDAN DETAY

Trol 

-DURDURULAN ARAÇLARDAN DETAY
-SÜRÜCÜLERE LOKUM İKRAMI
-HABİB KULUSAYIN İSİMLİ VATANDAŞ İLE RÖPORTAJ

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Karabulak Jandarma Karakol'unda görevli askerler sürücülere lokum ikram etti. Iğdır - Doğubayazıt Karayolunun 30. kilometresinde bulunan Karabulak Jandarma Karakolu'nda görevli askerler, Ramazan Bayramı nedeniyle araçları durdurarak sürücülere lokum ve kolonya ikram etti. Görevli askerler araçlardaki sürücülere hem uyarılarda bulundular hem de bayramlaşarak lokum ve kolonya ikram etti. Habib Kulusayın isimli vatandaş, “Yapılan bu uygulamadan çok memnunuz. Bu tür uygulama ve kontrollerin devamlı olması çok güzel. Kontroller her zaman olsun” dedi.

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