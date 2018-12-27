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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Askerler Ankara sokaklarını inletti

Askerler Ankara sokaklarını inletti

Askerlerin koşusu ve atılan sloganlar

Ölümsüz Güzergah Kışla 

-Vatandaşlardan görüntüler
-Vatandaşların alkışlaması ve telefon ile yürüyüşü kaydetmesi
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kara Harp Okulu personeli askerlerce "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi.
Kara Harp Okulunda başlayan Atatürk Garnizon Koşusu'na Kara Harp Okulu personeli katıldı.
Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi ve Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında koştu. "Her şey vatan için" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak koşan askerlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Ankara sokaklarını inleten askerlere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar ise bu anı telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
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