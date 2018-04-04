‘Askeriz, Afrin’den geldik’ diyerek bütün ilçeyi dolandırmaya kalktılar

-Habercilerin sorularını yanıtsız bırakmaları.

-Cep telefonu satan işlerinde kimlik gösterip rahat tavırlarıyla telefon aldıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri.

-Güvenlik kamerası görüntüsünün ilk kısmında şüphelilerden birinin askeri kimliğini çıkartıp göstermesi.

-Şahısların küçükbaş hayvan almaya çalıştıkları köylüyle röportaj.



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’da kendilerini Afrin’de görev yapan askerler olarak tanıtıp gösterdikleri askeri kimlikler sayesinde bir hafta boyunca otel ve restoranda konakladıktan sonra alışveriş yaparak vatandaşları dolandırmaya çalışan 2’si ordudan atılan eski asker 3 kişi ihbar üzerine polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce "Afrin’den geldik" diyerek askeri kimliklerini gösterdikleri bir otel ve restoranda konakladıktan sonra yine aynı kimliklerle telefoncudan taksitle ödeyeceklerini belirttikleri 8 bin liralık 2 cep telefonu almalarının peşinden komutanları için kurban kestireceklerini söyledikleri bir köylüyü dolandırmaya çalışan 3 kişi, ihbar üzerine peşlerinde düşen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Üzerindeki kimliklerin askeri kimlik olduğu belirlenen şahıslardan T.Y.’nin uzman onbaşı, İ.G.’nin de uzman çavuş olarak TSK’da önceden görev yaptığı ve çeşitli dolandırıcılık suçlarına karışmalarından dolayı orduyla ilişiklerinin kesildiği tespit edildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde T.Y. ile İ.G.’nin yanlarındaki S.K.'nın da kendisi asker olarak tanıttığı anlaşıldı. Kendisinden kurban kestirmek için küçükbaş hayvan almaya çalışan şahıslardan parasını istemesi üzerine tartaklanması sonrası şüphelenip cep telefonu satan iş yeri sahibiyle birlikte durumu polise bildirdiklerini anlatan Şıhoğlu köyünden Hamdullah Demir, “Bana 'Biz Afrin’den geldik. Ben askerim, gaziyim. Malulen emekli ettiler’ dedi.

Çıkarttı, kimliği gösterdi ama bunların gözüm tutmadı” diye konuştu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu. (MÇ-SLH-

