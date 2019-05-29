Askerin sahnelediği oyunla lise öğrencilerine madde bağımlılığı anlatıldı İzle

-Askerler tarafından sahnelenen “Kayıp Hayatlar” adlı tiyatro oyunun sahnelenmesi

-Detay görüntüler

-Öğrenci Fikret Akpolat’ın konuşması

-Öğrenci Cevdet Avcı’nın konuşması



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü kutlamaları kapsamında Ahlat ilçesindeki lise öğrencilerine yönelik "Kayıp Hayatlar" adlı madde bağımlılığını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen tiyatro oyunu öncesi jandarma personelinden oluşan müzik grubu tarafından öğrencilere mini bir konser verildi.

Daha sonra oyuncuları jandarma personelleri tarafından oluşan tiyatro ekibi tarafından madde bağımlılığının oluşturacağı kötü sonuçlara dikkat çekmek için “Kayıp Hayatlar” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Madde kullanımına bulaşmış bir gencin hikayesini anlatan tiyatro oyununda, uyuşturucu gibi zararlı ürünlerin gençlerin hayatına nasıl girdiğini ve doğuracağı kötü sonuçları anlatıldı. Askerlerin oynadığı tiyatro oyunu, verdiği mesajlarla izleyenlerden tam not aldı. Düzenlenen tiyatro oyununu Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri ve öğrenciler izledi. Tiyatroyu izleyen lise öğrencilerinden Fikret Akpolat, gösteriden çok memnun olduğunu belirterek, “Madde bağımlılığının kötü sonuçlarıyla ilgili bilgiye sahip oldum. Bu gösteri bizi çok memnun etti. Oyunu sahneleyen askerlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Cevdet Avcı isimli lise öğrencisi de tiyatro oyunundan dolayı memnun kaldığını belirterek, “Bu tiyatroda bize madde bağımlılığından uzak durmamız gerektiği ve o illeti kullanmamamız gerektiği hakkında bilgi verildi.

İlçemizde daha çok böyle etkinliklerin yapılmasını istiyoruz. Jandarma komutanlığımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tiyatro oyunu ortaöğretim ve lise öğrencileri ile vatandaşlar için 3 ayrı seansta sahnelendi.

