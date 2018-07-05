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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Askeri zırhlı araç şarampole devrildi: 2 yaralı - ERZURUM

Askeri zırhlı araç şarampole devrildi: 2 yaralı - ERZURUM

- Askeri zırhlı araç şarampole devrildi - 2 yaralı - Kazadan görüntü - Kazadan detay - Yaralıların vatandaşlar ve yardım ekipleriyle yukarı çıkarılması Erzurum 'da askeri zırhlı araç şarampole devrildi: 2 yaralıERZURUM (AA) - Erzurum 'da askeri zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ağrı - Erzurum karayolu Hamamdere mevkisinde virajı alamayan 25 JAA 230 plakalı askeri zırhlı araç, şarampole devrildi.Yaklaşık 20 metre yuvarlanıp dere yatağına düşerek yan yatan araçtaki 2 asker yaralandı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı askerler, ekipler ve vatandaşların da yardımıyla yola kadar taşındı.Burada ambulansa alınan yaralı askerler, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zırhlı Araç Jandarma Yaralı Askerler Yaralı Asker Dere Yatağı 

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