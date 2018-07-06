Askeri zırhlı araç kaza yaptı: 2 asker yaralı İzle



- Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında askeri zırhlı araç şarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Horasan karayolu Hamamdere mevkisinde askeri zırhlı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olay yerinden geçen vatandaşların 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vermeleri üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gelerek yaralı askerleri sıkıştıkları aracın içinden çıkararak vatandaşların yardımı ile ambulanslara taşıdılar Yaralı askerler Erzurum da çeşitli hastanelere kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

