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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Askeri üs bölgesinde karda yol açma çalışması

Askeri üs bölgesinde karda yol açma çalışması

zorlu çalışmalardan görüntüleri

Karla Mücadele Gesi 

-iş makineleri temizlik yapılırken
-cep telefonlarıyla görüntüledi
-ve detaylar

( HAKKARİ )- Yer yer 7 metreyi bulan kar, iş makineleri tarafından güçlükle temizlendi HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve uzun süredir kapalı olan İkiyaka bölgesindeki askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu güçlükle açıldı. Yoğun yağışın ardından metrelerce yükseklikte karın bulunduğu İkiyaka Sat Göleri Askeri Üs Bölgesinin yolunu açmak için Yüksekova Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, metrelerce yükseklikte kar kütlelerinin bulunduğu yolu, yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Yer yer 7 metreyi bulan kar kütleleri, iş makinelerinin boyunu aştı. Ekipler, yaptıkları karla mücadele çalışmasını cep telefonlarıyla da görüntüledi. (MSA-Y)
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