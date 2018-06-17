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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Askeri üniformasıyla nikaha geldi

Askeri üniformasıyla nikaha geldi

Nikah salonuna giren çift

Evlilik Cüzdanı Memur Cüzdan Şahit Kışla 

-Asker kıyafeti ile salonuna girmesi ve alkışlar
-Nikah memurunun nikahı kıyması
-Evet demeleri
-İmzaların atılması
-MHP ilçe Başkanı Ertuğrul Bodur’un geline cüzdanı vermesi
-Tebrikler

( MERSİN )- Mersin’de Gizem Arduçlu ile nikahlanan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Kaşıkçı, damatlık yerine askeri üniformasıyla nikaha katıldı MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde 23 yaşındaki Gizem Arduçlu ile nikahlanan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Tolga Kaşıkçı, damatlık yerine askeri üniformasıyla nikaha geldi. Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında temel eğitimini tamamlayarak Uzman Çavuş olan Tolga Kaşıkçı, Gizem Arduçlu ile nikah kıydı. Tarsus Belediyesi Nikah Salonunda yapılan törende Uzman Çavuş, damatlık yerine üniformasını giydi. Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren Kaşıkçı’yı askeri üniforma içinde gören davetliler duygulandı. Davetliler, çifti dakikalarca alkışladı. Tolga Kaşıkçı ile Gizem Arduçlu birlikte nikah masasına oturdu. Nikah memuruna büyük bir heyecanla "evet" diyen çift, konuklardan yoğun alkış aldı. Nikah şahitliği yapan MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, evlilik cüzdanını gelin Gizem Arduçlu’ya verdi. Çiftin diğer nikah şahitliğini Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy ve Tarsus Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mahmut Şahin yaptı. Nikah sonunda konuklar çifti tebrik etti.
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