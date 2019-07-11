Askeri sevkiyatlar gece gündüz devam ediyor

-araçların ve askeri personelin görüntüleri,

-araçların sınırdan Suriye tarafına geçmesi,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Türk Silahlı kuvvetleri tarafından Suriye'deki yapılması beklenen Fırat'ın Doğusuna yönelik operasyon nedeniyle sınıra ve sınır ötesine yönelik sevkiyatlar gecede devam etti. TSK tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan operasyon nedeniyle bölgeye askeri ve zırhlı araç ile mühimmat sevkiyatı sürüyor. Gece yarılarına kadar devam eden sevkiyatlarda, zırhlı araç, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmatlar, geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına ve sınır ötesindeki görev yerlerine seyir ediyor. Gece geç saatlerde Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Suriye tarafına geçen onlarca araçlık askeri konvoy da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gece saatlerine rağmen sınır kapısında yaşanan askeri araç yoğunluğu dikkat çekti. Ülkenin çeşitli illerinden yola çıkan askeri araçların sevkiyatının gün boyu sürmesi bekleniyor.

