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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Askeri okullara giriş sınavı sorularının çalınması operasyonunda 5 gözaltı

Askeri okullara giriş sınavı sorularının çalınması operasyonunda 5 gözaltı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilişleri

Bellek Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İstihbarat 

-Jandarmaların delilleri taşıması

( AYDIN ) AYDIN

- FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik askeri okullara öğrenci yerleştirilmesi ve sınav sorularının çalınmasıyla ilgili olarak Aydın merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığının Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Aydın ilindeki askeri okullara öğrenci yerleştirilmesi, sınav sorularının çalınması ve örgüt elemanlarına sınavdan önce soruların verilmesine yönelik yürütülen soruşturmada ifadesi alınan şüphelilerin alınan beyanları ve yapılan araştırmalar neticesinde 06 Mart günü Aydın, Ankara, Antalya, Gümüşhane ve İzmir olmak üzere 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda örgütün sözde Nazilli ilçesi ‘Butik ev sorumlusu’ olduğu iddia edilen Y.B. olmak üzere İ.E.D., B.Ç. , K.Ç.D. ve B.D. isimli 4 eski askeri okul öğrencisi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet Fetullah Gülen yazarlı kitap, 1 adet ajanda, cep telefonları, bilgisayarlar, bellek ve hafıza kartı ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, Aydın Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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