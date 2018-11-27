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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Askeri helikopterin düşmesi - Şehit Piyade Uzman Çavuş Aslan için tören - MUŞ

Askeri helikopterin düşmesi - Şehit Piyade Uzman Çavuş Aslan için tören - MUŞ

- İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi - Şehidin naaşının uçaktan indirilmesi - Şehidin öz geçmişinin okunması - Şehidin ailesi ve yakınlarından detay - Şehidin naaşının ambulansla memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine gönderilmesiMUŞ (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi, askeri uçakla Muş 'a getirildi.
Şehit Aslan için Muş Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve Kur'an - ı Kerim okunmasıyla başladı.
Törende askeri yetkililer şehidin yakınlarını teskin etti. Vali İlker Gündüzöz de şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.Şehit Aslan'ın naaşı, defnedilmek üzere ambulansla memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine uğurlandı.Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve kurum amirleri de katıldı.

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