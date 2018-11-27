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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Askeri helikopterin düşmesi - İSTANBUL

Askeri helikopterin düşmesi - İSTANBUL

- Enkazın götürülmesi İstanbul 'da askeri helikopterin düşmesi - Olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokak'ta sabah saatlerinde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, helikopterin parçalarının ekiplerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinçlerle, askeri yetkililer nezaretinde tırlara yüklenmesiyle sona erdi.Enkaz, trafik polisleri eşliğinde tırlarla kaza alanı yakınlarında bulunan Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na götürüldü.Burada yapılacak incelemenin ardından helikopter parçalarının Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığı'na götürüleceği öğrenildi.Enkaz kaldırma çalışmalarına Ankara'dan kaza kırımı için gelen askeri ekibin yanı sıra Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de katıldı.

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