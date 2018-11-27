Askeri helikopterin düşmesi - Enkaz Kaldırma (1) - İSTANBUL İzle
- Olay yeri inceleme - Enkaz kaldırma çalışmalarından görüntüler İstanbul 'da askeri helikopterin düşmesi - Enkaz kaldırma çalışmaları için olay yerine vinç ve tırlar getirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Sancaktepe ilçesinde 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokak'ta sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinç ve tırlar getirildi. Hava koşullarından etkilenmemesi için enkazın üzerine örtülen branda ekipler tarafından kaldırılırken, uzman ekiplerin, kazanın sebebini belirleme çalışmaları sürüyor.Çalışmalara, Ankara'dan kaza kırımı için gelen askeri ekibin yanı sıra Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de katılıyor.Bu arada vatandaşlar Fırtına Sokak ve çevresindeki evlerin camlarına ve balkonlarına Türk bayrağı astı.