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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Askeri helikopter Zehra bebek için havalandı - ÇANAKKALE

Askeri helikopter Zehra bebek için havalandı - ÇANAKKALE

- Bebeğin helikoptere bindirilmesiAskeri helikopter Zehra bebek için havalandı - Gökçeada ilçesinde tedavi gören bebek, hava muhalefeti nedeniyle gemi seferlerinin iptal edilmesi yüzünden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'deki hastaneye ulaştırıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde tedavi gören Zehra bebek, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesinde tedavi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün acilen kent merkezindeki hastaneye nakledilmesine karar verildi.
Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına yüzünden Gökçeada ve Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamamasından dolayı bebeğin hastaneye ulaştırılması için helikopter istendi.Bunun üzerine hasta bebek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen "SH - 70" tipi helikopterle, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

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