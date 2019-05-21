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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Askeri gemilere ziyaret duygulandırdı - MUĞLA

Askeri gemilere ziyaret duygulandırdı - MUĞLA

- Askeri gemilere ziyaret duygulandırdı - Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ndeki askeri gemiler - Gemileri ziyaret edenler - Duygusal anlar yaşayan 71 yaşındaki Şükran Gencer'den görüntü - Ziyaretçilerle röportajlar - Gemilerden genel ve detay görüntülerAskeri gemilere ziyaret duygulandırdı - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, "Denizkurdu - 2019 Tatbikatı" kapsamında iki hücumbot ve bir fırkateyn vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu sırada bazı ziyaretçiler duygulandıMUĞLA (AA) - "Denizkurdu 2019 Tatbikatı" kapsamında Muğla 'nın Bodrum ilçesine gelen Türk askeri gemileri, ziyarete açıldı.Bodrum Gemi Yanaşma İskelesine TCG Turgutreis fırkateyni ile TCG Kalkan ve TCG Bora hücum botlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Ziyaretçiler görevli personel eşliğinde gemileri gezme fırsatı buldu. Yetişkinlerin yanı sıra çocukların da katıldığı ziyaretlerde bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.Ziyaretçilerden Nazif Barlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerilik günlerini hatırladığını belirterek, "Askerliğimi 42 sene önce bahriyeli olarak yapmıştım. Gemiye girince çok duygulandım. Bayrağım, gemim, askerlerim, komutanlarım. Çok mutlu oldum, tekrar hatırladım. Türk askerinin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Övünüyoruz, gurur duyuyoruz." dedi.
- "Onlar için dua ettik"Erdi Koyuncu ise "Gemiden çıkarken onlar için dua ettik. Gerçekten Türk'ün böyle bir güce sahip olması, bizim bu topraklarda yaşarken güne huzurlu başlamamızı, hayatımızı huzurlu sürdürmememizi sağlıyor. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerine her zaman güç, sağlık versin. Biz onlarla beraber mutluyuz, huzurluyuz." ifadesini kullandı.71 yaşındaki Şükran Gencer, gemiden çıkıp iskele üzerinde gördüğü askerlere "Sizlerin sayesinde rahat uyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bu mesleği seçmişsiniz. Allah'a emanet olun." derken gözleri doldu.Gencer, "Askerimizle her zaman gurur duyuyorum. Ordumuza her zaman güveniyoruz. Karada, havada, denizde ordumuz bize güven veriyor." dedi.

Hücumbot Fırkateyn Muhabir Ziyaretçiler 

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