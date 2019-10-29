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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Askeri gemi ziyarete açıldı - BARTIN

Askeri gemi ziyarete açıldı - BARTIN

- Savaş gemisi detay - Vatandaşlardan görüntü - Savaş gemisi içinden detay - Gemiyi gezen vatandaşlar - Vali Sinan Güner'in açıklamaları Bartın 'da askeri gemi ziyarete açıldı - Bartın Limanı'na, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gelen TCG Mızrak Hücum Botu, ziyaretçilerini ağırlıyorBARTIN (AA) - Bartın Limanı'na, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gelen TCG Mızrak Hücum Botu, halkın ziyaretine açıldı. Bartın Deniz Komutanlığında demirleyen ve ziyarete açılan hücum bota vatandaşların ilgisi büyük oldu.Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti. Konuklarını gezdiren görevli askerler, gemi hakkında bilgi verdi.Vali Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan da gemiyi ziyaret etti.Vali Güner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl daha geniş şekilde, halkın ve tüm unsurların katılımıyla, coşkuyla kutlamak istediklerini, bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da milli bayramlarda bu coşkuya katkı sağladığını söyledi.

Gemiyi özellikle gençlerin gezmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Güner, "Vatanperver gençlerimizin gösterdikleri ilgi bizi çok umutlandırıyor. Ülkede en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zamanları geçiriyoruz. Bu anlamda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da hiçbir siyasi parti, düşünce ayrımı gözetmeksizin, milli birliğin bir yansıması olarak kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

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