Askeri gazino binasında yangın - KIRKLARELİ

- Gazino binasından genel görüntüler - Sağlık ekibinin askeri personele müdahalesi Kırklareli 'nde askeri gazino binasında yangın - Mutfak kısmında çıkan yangında 3 askeri personel dumandan etkilendiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı gazinonun mutfak kısmında çıkan yangında 3 askeri personel dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki askeri gazinonun mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, askerlerin müdahalesine rağmen söndürülemeyince olay yerine, Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 3 askeri personel ambulansta tedavi edildi.Yangında maddi hasar meydana geldi.