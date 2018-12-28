Askeri birliklere sevkiyat sürüyor

-Askeri sevkıyatın seyir halinde görüntüleri

-Askeri sevkiyattan görüntüler



( KİLİS ) KİLİS



- Suriye’de görev yapmak üzere gelen askeri birliklerin Kilis üzerinden sevkiyatları sürüyor. Doğu ve batı illerinden yola çıkan askeri birlikler, araç ve gereçleriyle Kilis’e gelişleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çeşitli araç ve gereçleriyle birlikte Kilis’e gelen askeri birlikler ile araçları, tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının Suriye’ye geçişleri sürüyor. Sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.



