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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Askeri birliklere sevkiyat sürüyor

Askeri birliklere sevkiyat sürüyor

Tır yüklü ZPT’lerin geçişi

Bild Askeri Birlik 

-Askeri sevkıyatın seyir halinde görüntüleri
-Askeri sevkiyattan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye’de görev yapmak üzere gelen askeri birliklerin Kilis üzerinden sevkiyatları sürüyor. Doğu ve batı illerinden yola çıkan askeri birlikler, araç ve gereçleriyle Kilis’e gelişleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çeşitli araç ve gereçleriyle birlikte Kilis’e gelen askeri birlikler ile araçları, tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının Suriye’ye geçişleri sürüyor. Sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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