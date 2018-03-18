Askeri bandodan mehter marşları

-mehter marşları çalmaları

-konseri izleyenler

-izleyenlerin alkışlaması



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma etkinlikleri kapsamında Çorlu’da düzenlenen konserde sahne alan askeri bando mehter marşları çaldı. Bando Yarbay Hakan Çetin şefliğindeki 5. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ile Ertan Erkan şefliğindeki Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro 18 Mart Şehitler Günü özel programı kapsamında Bir Destandır Çanakkale konseri düzenlendi.

Çorlu Kültür Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlenen konseri izleyenler arasında Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün ve şehit aileleri de yer aldı. Mehter marşları ile askeri marşları seslendiren askeri bando ve öğrencilerden oluşan koro Çanakkale cephesinde şehit olan onbeşlilerin hazin hikayesini anlatan Hey Onbeşli ve Allı Turnam türküleri ile Çanakkale Türküsü’nü de seslendirdi.

