Askeri bandoda klarnetle çalan 84 yaşındaki Mustafa amcanın hayalı 64 yıl sonra oldu Haberi

--Hüsnü Şenlendirici Mustafa'nın elini öpmesi ve sohbet

--Klarnet taktimi ve 17 yaşındaki Emre Daşdelen ile 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu’nu klarnet çalması



( BİLECİK )- Müzik sevgisi onları buluşturdu, biri 17 diğeri 84 yaşında BİLECİK



- Askerlik yaptığı 2 yıl boyunca bando takımında görev yapan ve daha sonra imkansızlıklar nedeniyle alamadığı klarnetten uzak kalan 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu'nun hayali 64 yıl sonra gerçekleştirildi.

Mustafa Turgutoğlu, 1956 yılında askere gitti. Burada 2 yıl boyunca bando takımında klarnet çalan Turgutoğlu, askerden geldikten sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle klarnetten uzak kaldı. Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz ekim ayından bu yana 550 öğrencinin eğitim aldığı Sanat Akademisi açılışında müzik sevgisi, 17 yaşındaki Emre Daşdelen ile 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu’nu buluşturdu. Gitar, bağlama, keman, klarnet, perküsyon, bateri, piyano, yan flüt, halk oyunları, modern danslar, Türk halk müziği korusu, sanat müziği korosu, çocuk korosu, resim ve heykel alanlarında eğitimlerin verildiği Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi 15 Ekim’den bu yana müzikseverlere hizmet veriyor. Hüsnü Şenlendirici Mustafa amcanın elini öptü Dünyaca ünlü Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici’nin katıldığı Sanat Akademisi açılışında Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaşayan ve alzheimer hastası eşine duyduğu aşkla haber ile belgesellere konu olan Mustafa Turgutoğlu'na, askerdeyken çalmayı öğrendiği ancak daha sonra imkansızlıklar nedeniyle satın alamadığı klarnet hediye edilirken, 12 yaşındaki klarnet kursu öğrencisi Emre Daşdelen ile 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu’nun müzik sevgisi buluştu. Dünyaca ünlü Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Mustafa amcanın elini öperek, bir süre sohbet etti. Başkan Şahin, 84 yaşındaki Turgutluoğlu’na klarnet hediye etti Birçok müzik dalında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerin alındığı Sanat Akademisi açılışında Belediye Başkanı Semih Şahin, 1956'da yaptığı askerlik sırasında 2 yıl bando takımında görev yapan ve daha sonra imkansızlıklar nedeniyle alamadığı klarnetten uzak kalan 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu’na klarnet hediye etti. Mustafa Turgutoğlu hediye karşısında duygulanırken, kendisine klarnet hediye Başkan Şahin ve Sanatçı Hüsnü Şenlendirici’ye teşekkür etti. Mustafa Turgutoğlu müziği çok sevdiğini ve hediye edilen klarneti ömrünün son anlarına kadar saklayacağını belirtti.

Öte yandan 17 yaşındaki Emre Daşdelen ile 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu’nu Belediye Başkanı Semih Şahin ile Sanatçı Hüsnü Şenlendirici’ye klarnet çalarak, hünerlerini sergilediler.



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