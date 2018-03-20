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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Askeri bando, huzurevi sakinleri için çaldı

Askeri bando, huzurevi sakinleri için çaldı

askerlerin yaşlılarla ilgilenmesi

Rehabilitasyon Memur 

-Bando takımının dinletisi
-yaşlıların dinlemesi
-suat kenç röp

( ELAZIĞ )- Elazığ'da Gazi Huzurevi sakinlerini ziyaret eden 8. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı, onlar için bir birinden farklı eserler çaldı ELAZIĞ

- Elazığ'da Gazi Huzurevi sakinlerini ziyaret eden 8. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı, onlar için bir birinden farklı eserler çaldı 8. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında, Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret edip, konser verdi. Marş, türkü ve popüler parçaların seslendirildiği konserde, huzurevi sakinleri zaman zaman duygusal zaman zaman da keyifli anlar yaşadı. Bazı yaşlılar ise, askerlere sarılıp teşekkür etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, “Eskiden insanlar yaşlılığın pek farkına varmıyordu. Büyük aileler içerisinde onlarda barınıyordu. Ailelerin küçülmesi ve memuriyetlerin farklı illerde olmasından dolayı insanlar maalesef ömrünün son dönemlerinde çocuklarından ayrı yaşıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı her yere dokunuyor. Kimsesizin kimsesi konumundayız. Devletin sosyal devlet olması noktasında huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşlılarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün de burada 8. Kolordu Komutanlığının Bando Takımı yaşlılarımızla bir araya geldi” dedi.

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