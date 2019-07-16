Askeri bando çaldı vatandaşlar söyledi : “Bir başkadır benim memleketim”

-Vatandaşların şarkılara eşlik etmesi

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Çorlu’da anma programı tertiplendi. Akşam saatlerinde Çorlu Şehitliği’nde toplanan vatandaşlar burada kılınan akşam namazının ardından Çorlu Atatürk Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ile gazilerin de aralarında yer aldığı yaklaşık 2 bin kişi Atatürk Meydanı’nda düzenlenen anma programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından sahneye 5. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu çıktı. 15 Temmuz Marşı’nın yanı sıra çeşitli askeri marşlar ile mehter marşlarını seslendiren askeri bando son olarak Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısını seslendirdi. Alanı dolduran binlerce kişinin ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak eşlik ettiği askeri bandonun performansı izleyenlerden tam not alınca, vatandaşların isteği ile aynı şarkıyı bir kez daha seslendirdiler. Alanı dolduran vatandaşların ayakta alkışladığı askeri bandonun konseri dışında program kapsamında şiirler okunarak ilahiler seslendirilerek sinevizyon gösterileri izletildi.

