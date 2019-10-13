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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Askeri araç taşıyan tırda yangın

Askeri araç taşıyan tırda yangın

Olay yerinden genel görüntüler

İş Makinesi Askeri Araç Askeri Konvoy Yangına Müdahale 

-Yangından görüntüler
-Askeri araçtan görüntüler
-Durum: adana’dan geçiliyor

( MERSİN ) MERSİN

- Mersinin Tarsus İlçesi Damlama mevkiinde meydana gelen olayda askeri araç taşıyan Tır'da yangin çıktı. Olay, Pozantı Tarsus TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyenin kuzeyinde TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatında silahlı kuvvetlerin ihtiyacı için yola çıkan askeri konvoyun içindeki bir Tırda yangın çıktı. Yangın çıkan Tırın üzerindeki askeri iş makinesi yangın büyümeden Tır'ın dorsesinden indirildi. Olay yerindeki askeri konvoya ait diğer araçlar ile sürücüler yangına müdahale ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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