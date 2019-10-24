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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

Olay yeri

( VAN ) VAN

Hastane 


- Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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