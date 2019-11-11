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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Askeri araç devrildi: 7 yaralı - BATMAN

Askeri araç devrildi: 7 yaralı - BATMAN

- Batman Bölge Devlet Hastanesi - Trafik polislerinin güvenliği sağlaması - Polis aracının hastaneye gelişi - 112 acil sağlık ekiplerinin hastaneye giriş yapması - Yaralı askerin getirilmesi - Acil sağlık ekiplerinin yaralı askeri sedye ile götürmesi Batman 'da askeri araç devrildi: 7 yaralıBATMAN (AA) - Batman 'ın Hasankeyf ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesinden Gercüş İlçe Jandarma Karakolu'na giden asker ve güvenlik korucularını taşıyan zırhlı araç, Yolüstü Jandarma Karakolu yakınlarında devrildi.Kazada, araçta bulunan 3 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hasankeyf Devlet Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile ildeki özel hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zırhlı Araç Askeri Araç Sağlık Ekipleri Özel Hastaneler Yaralı Asker 

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