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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Askeri araç devrildi - 17 güvenlik korucusu yaralandı - HAKKARİ

Askeri araç devrildi - 17 güvenlik korucusu yaralandı - HAKKARİ

- Şemdinli - Askeri araç devrildi - 17 güvenlik korucusu yaralandı - Hastane önü - Yaralanan güvenlik korucularının yakınları - Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesiHAKKARİ (AA) - Alınan bilgiye göre, Hakkari 'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.Kazada, biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.Yaralı güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastane Askeri Araç Terör Örgütü 

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