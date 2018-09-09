Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Askere moral ziyaretinde bulunan Siirt Valisi Atik: 'İnlerini kafalarına yıkacağız'

Askere moral ziyaretinde bulunan Siirt Valisi Atik: 'İnlerini kafalarına yıkacağız'

Helikopterin kalkışı, inişi,

Petrol Arama General Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Mahkeme Salonu 

-Valinin askerle korucularla tokalaşması,
-Valinin telefonla mevzinin içinde konuşması, günlük deftere not tutması,
-Tankın üzerindeki Türk bayrağının dalgalanması,
-Askerin bayrağı tutması,
-Askerin mevzide tetikte beklemesi,
-Petrol şantiyesinin dışarıdan görünüşü,
-Vali ile komutanın bir korucudan bölge ile ilgili bilgi alması,
-Valinin konuşması,
-Helikoptere binmesi,
-Selam vermesi,
-Helikopterden Herekol dağı ve genel detay

( SİİRT ) Askere moral ziyaretinde bulunan Siirt Valisi Atik: "İnlerini kafalarına yıkacağız" SİİRT

- Geçmişte terör örgütü PKK'nın sözde mahkeme salonu kurup yargılama yaptığı, terör eylemlerinde bulunduğu Siirt'in Pervari ilçesi 2047 rakımlı Herekol Dağlarını terörden temizleyen Mehmetçik, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığının (TPAO) petrol arama şantiyesini de dört koldan koruyor. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Herekol Dağı'nda kuş uçurtmayan askere moral ziyaretinde bulundu. Helikopterle bölgeye giden Vali Atik, mevzide nöbet tutan asker ve korucularla tokalaştı, sohbet etti. "İnlerini kafalarına yıkacağız" Terör örgütüne geçit vermeyeceklerini, onları açlığa mahkum bırakacaklarını aktaran Vali Atik, "Teröristlerin kış üslenmelerine müsaade etmeyeceğiz. Askerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz yoğun bir şekilde operasyonlarına devam ediyor. Teröristler kaçacak delik arıyor, nereye saklanacaklarını şaşırmış durumdalar. İnlerine gireceğiz, inlerini kafalarına yıkacağız. Bu toprakları terörden temizleyeceğiz" dedi.
Petrol arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor Vali Atik, bölgenin terörden temizlenmesiyle TPAO'ya ait petrol arama şantiyesini ziyaret ederek alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi aldı. Dört koldan korunan Herekol'da büyük bir petrol yatağının bulunduğu belirtildi. Petrol arama şantiyesinde bin 500 metrede sondaj çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye Petrolleri tarafından yapılmak istenen sondaj çalışmaları güvenlik gerekçesiyle yapılamıyordu.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı