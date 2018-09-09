-Valinin askerle korucularla tokalaşması,

-Valinin telefonla mevzinin içinde konuşması, günlük deftere not tutması,

-Tankın üzerindeki Türk bayrağının dalgalanması,

-Askerin bayrağı tutması,

-Askerin mevzide tetikte beklemesi,

-Petrol şantiyesinin dışarıdan görünüşü,

-Vali ile komutanın bir korucudan bölge ile ilgili bilgi alması,

-Valinin konuşması,

-Helikoptere binmesi,

-Selam vermesi,

-Helikopterden Herekol dağı ve genel detay



( SİİRT ) Askere moral ziyaretinde bulunan Siirt Valisi Atik: "İnlerini kafalarına yıkacağız" SİİRT



- Geçmişte terör örgütü PKK'nın sözde mahkeme salonu kurup yargılama yaptığı, terör eylemlerinde bulunduğu Siirt'in Pervari ilçesi 2047 rakımlı Herekol Dağlarını terörden temizleyen Mehmetçik, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığının (TPAO) petrol arama şantiyesini de dört koldan koruyor. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Herekol Dağı'nda kuş uçurtmayan askere moral ziyaretinde bulundu. Helikopterle bölgeye giden Vali Atik, mevzide nöbet tutan asker ve korucularla tokalaştı, sohbet etti. "İnlerini kafalarına yıkacağız" Terör örgütüne geçit vermeyeceklerini, onları açlığa mahkum bırakacaklarını aktaran Vali Atik, "Teröristlerin kış üslenmelerine müsaade etmeyeceğiz. Askerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz yoğun bir şekilde operasyonlarına devam ediyor. Teröristler kaçacak delik arıyor, nereye saklanacaklarını şaşırmış durumdalar. İnlerine gireceğiz, inlerini kafalarına yıkacağız. Bu toprakları terörden temizleyeceğiz" dedi.

Petrol arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor Vali Atik, bölgenin terörden temizlenmesiyle TPAO'ya ait petrol arama şantiyesini ziyaret ederek alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi aldı. Dört koldan korunan Herekol'da büyük bir petrol yatağının bulunduğu belirtildi. Petrol arama şantiyesinde bin 500 metrede sondaj çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye Petrolleri tarafından yapılmak istenen sondaj çalışmaları güvenlik gerekçesiyle yapılamıyordu.

