Askere gidebilmek için 3 ayda 61 kilo verdi

--Enbiya Kurtul röportaj

--Baba Halil Kurtul Röportaj



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’de yaşayan 21 yaşındaki Enbiya Kurtul, aşırı kiloları nedeniyle askere gidemeyince, 3 ayda 61 kilo verdi. Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 21 yaşındaki Enbiya Kurtul, askerlik muayenesi için hastaneye gitti. Hastanede 166 kilo olduğu için askere gidemeyeceğini öğrenen Kurtul, hırslandı ve hem diyet hem de spor sayesinde 61 kilo vererek 105 kiloya düştü. 105 kiloya düştükten sonra Şubat ayında askere giden Enbiya Kurtul Ağustos ayında vatani görevini yaparak askeri görevini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Arkadaşının asker eğlencesinde askere gidemeyeceği için hırslanarak spora başladığını kaydeden Enbiya Kurtul, “Geçen sene 8. ayda askerlik muayenesi için hastaneye gittim. Fazla kilolarım nedeni ile beni askere almadılar ve ben de askere gitmek için çabaladım. O sıralar Ankara’da inşaatta çalışıyordum ve akşamları da spora gidiyordum. Hem diyet yaparak, hem de akşamları spora giderek 3 ayda 166 kilodan 105 kiloya düştüm. 2020 yılının 2. ayının sonunda da askere gittim. Bir arkadaşımın asker eğlencesine gitmiştim ve o gidiyor ama ben gidemiyorum diye düşündüm, zoruma gitti. Daha sonra bu işi kafamda bitirdim. Bu durum benim için gurur meselesi. Askerliğimi yaptım geldim aynı zamanda da zayıfladım. Rahatım şu an, eskiden hiç rahat edemiyordum. Kilolu olup da askere gidemeyenlerin de biraz gayret göstermeleri lazım. Olmuyor diye bir şey yok. Onlarında çaba göstermesi lazım” dedi.

Enbiya Kurtul’un babası Halil Kurtul ise, “Çocuğum askere kilo vererek gitti. Gurur verici bir mesele. Allah yolunu açık eylesin. Herkesin çocuğunun askerlik yapmasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.



loading...