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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Asker ve itfaiyeden yavru kedi için ortak operasyon Video

Asker ve itfaiyeden yavru kedi için ortak operasyon Video

Vatandaşların olay yerindeki çabaları

Mahsur Kaldı Cenin Yavru Kedi 

-İtfaiye ve askerlerin çalışmaları

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için asker ve itfaiye ekiplerinden ortak operasyon. Olay Terkirdağ’ın Merkez ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan askeri alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 23.30 sularında İbrahim Müteferrika Parkında oturan vatandaşlar, ‘Miyav’ sesiyle yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabalarıyla kediyi bulmaya çalışan vatandaşlar, kedinin metrelerce yükseklikte bir ağaçta mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahsur kedi için askerlerde seferber oldu Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleriyle birlikte vatandaşlarında seferber olmasıyla yavru kedinin askeri alanda bulunan bir ağaçta mahsur kaldığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarını fark eden askeri bölgedeki askerlerde yavru kedinin kurtarılması için seferber oldu. Dayanamayıp zifiri karanlıkta metrelerce yükseklikteki ağaca çıktı Dışarıdan merdiven dayayarak, askeri alandaki ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerinin merdiveni askeri bölgedeki tel ve duvar nedeniyle yetersiz kalınca, askerler devreye girdi. Olay yerinde bulunan askerlerden birisi gecenin zifiri karanlığı ve ağacın metrelerce yüksekliğine aldırış etmeden dayanamayıp ağaca tırmanarak, mahsur kalan kediyi olduğu yerden kurtardı. Kediyi ağaçtan kurtaran asker vatandaşlardan büyük bir takdir topladı.
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