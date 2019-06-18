Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yapan magandalar kamerada İzle



- Pendik’de asker uğurlama için konvoy yapan şahıslar araçlarıyla trafikte terör estirdi. Konvoydaki araçlardan biri trafiğin yoğun olduğu yolda diğer araçlara aldırmadan yolu kapatıp drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde asker uğurlamak için uzun bir araç konvoyu oluşturan şahıslar ortalığı birbirine kattı. Trafikte ilerleyen şahıslar, ardından yolu kapattı. Yolda drift yapan magandalar diğer sürücülere aldırış etmedi.Uzun bir süre bu şekilde terör estiren şahıslar ardından caddeden ayrıldı. kaydedildi.Trafikte yaşanan drift terörü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde konvoydaki araç yol ortasına çıkarak drift yapıyor, diğer araçlar o sırada bekliyor. Ardından drift yapan araç sürücüsü yoluna devam ediyor.

