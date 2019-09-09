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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Asker eğlencesinde havai fişek patladı, ortalık savaş alanına döndü İzle

Asker eğlencesinde havai fişek patladı, ortalık savaş alanına döndü İzle

Olay anının cep telefonu görüntüsü

Asker Eğlencesi Cep Telefonu Havai Fişek Kaçış Yok Artık 

-Havaya ateş açan şahsın görüntüsü
-Genel ve detay
-Yaralanan şahsın hastaneden fotoğrafı

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yanında bulunan çocuğa aldırmadan ateş eden maganda yok artık dedirtti-Onlarca ölüme rağmen magandalık bitmiyor İSTANBUL

- Sultangazi’de asker uğurlama eğlencesinde askere gidecek şahsın elinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir anda peş peşe patlayan fişekler sonrası vatandaşların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlama sonrasında çevredekilerin hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ortalığı savaş alanına çeviren görüntüler Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatani görevini Ordu’da yerine getirecek olan Burhan K. (24) arkadaşlarıyla birlikte asker eğlencesi düzenledi.
Müzik ve halaylar eşliğinde yapılan organizasyon sonunda Burhan K. eline bir havai fişeği alarak patlatmak istedi. Kalabalığın arasında bulunan Burhan K. fişeği ateşleyeceği sırada fişek bir anda kendiliğinden patlamaya başladı.
Peş peşe patlayan fişeğin kıvılcımlarından hedefi olmaktan kaçan çevredeki vatandaşlardan büyük korku yaşadı. Geceyi aydınlatan fişeklerin patlaması sona erdiğinde ise Burhan K’nin eli kıvılcımlardan dolayı yandı. Yaşananların ardından sokak üzerinde bulunanların hiçbir şey yaşanmamış gibi eğlenceye devam etmesi dikkat çekti. Eğlenceye katılan bir arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıyan olaylar sonrasında genç asker adayı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuzu, yapılan müdahale sonrasında taburcu edilerek birliğine teslim olmak için asker ocağının yolunu tuttu. Küçücük çocuğun yanında silahla havaya ateş açtılar Asker uğurlama olayında başka dikkat çeken bir olayda küçük bir çocuğun kulağının dibinde havaya ateş açılması oldu. Soğukkanlı bir şekilde yanındaki silahla eğlence için havaya silahla ateş açan şahıs normal bir şey yapıyormuş gibi eğlenmeye devam etmesi bu kadarına da pes artık dedirtti.
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Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" Her cumartesi 16.00’da Beyaz Tv’de...
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