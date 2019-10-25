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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
'Asker dedikleri zaman yüreğimiz atıyor' - EDİRNE

'Asker dedikleri zaman yüreğimiz atıyor' - EDİRNE

"Asker dedikleri zaman yüreğimiz atıyor" - EDİRNE - Mahallede öğrencilerin görüntüleri - lokma dağıtılması - Nesrin Çağlar'ın konuşması - Mahalle sakinlerinin konuşması"Asker dedikleri zaman yüreğimiz atıyor" - Edirne 'de öğrenci ve vatandaşlara şehitler için lokma dağıtıldı - Vatandaşlardan Türkan Baştürk:"Tüm askerler evladımız, canımız. Benim oğlum da Kayseri'de askerlik yaptı. Asker dedikleri zaman yüreğimiz atıyor. Mehmetçik her ananın yüreği, kuzusu"EDİRNE (AA) - Edirne 'de öğrenci ve vatandaşlara şehitler için lokma ikramında bulunuldu.Kentin tek kadın muhtarı Nesrin Çağlar ve Medrese Ali Bey Mahallesi'nin kadınları şehitler için lokma döktü. Kur'an - ı Kerim okunmasının ardından lokmalar mahalledeki okullarda öğle tatiline çıkan öğrencilere ve vatandaşlara dağıtıldı.Öğrenciler, lokma döken kadınlar ve muhtar Çağlar asker selamı verdi.Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, lokmayı Barış Pınarı Harekatı ve tüm şehitler için döktüklerini söyledi.

Türk milletinin her zaman birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğini belirten Çağlar, "Çok güzel duygular ortaya çıktı. Küçük öğrencilerimiz de geldi, onlara öğle aralarında lokma ikram ettik. Mehmetçikler bizim evladımız canımız, hepsine buradan selam olsun." dedi.
Mahalle sakinlerinden Türkan Baştürk de etkinlikte duygulandığını ifade ederek, "Ne mutlu bize. Tüm askerler evladımız, canımız. Benim oğlum da Kayseri'de askerlik yaptı. Asker dedikleri zaman yüreğimiz atıyor. Mehmetçik her ananın yüreği, kuzusu." diye konuştu.

Şehit Beraberlik Kullar Öğrenciler 

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