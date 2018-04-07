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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Asker çocuğuna doğum günü sürprizi - MALATYA

Asker çocuğuna doğum günü sürprizi - MALATYA

- Başkan Çakır'ın aileyi ziyaret etmesi - Çakır'ın Beren'i telefonla görüntülü olarak babasıyla görüştürmesi - Doğum günü kutlaması - Çakır'ın Beren'i hayranı olduğu müzisyen Sinan Akçıl ile telefonla görüntülü görüştürmesi - Başkan Çakır'ın aileye Türk bayrağı ve Kur'an - ı Kerim hediye etmesiAsker çocuğuna doğum günü sürprizi - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli bir astsubayın 6 yaşındaki kızını, doğum gününde hem babasıyla hem de hayranı olduğu müzisyen Sinan Akçıl ile telefonla görüntülü görüştürdüMALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli bir astsubayın 6 yaşına giren kızını, doğum gününde hem babasıyla hem de hayranı olduğu müzisyen Sinan Akçıl ile telefonla görüntülü görüştürdü.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Çakır, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerin ailelerini ziyarete devam ediyor.Bu kapsamda Afrin'de görev yapan Astsubay Bora Yağmurlu'nun ailesini ziyaret eden Çakır, 6 yaşına giren Yağmurlu'nun kızı Beren'in doğum gününü kutladı.Küçük kızı babasıyla telefonla görüntülü görüştüren Çakır, Yağmurlu'ya da görevinde başarılar diledi.Başkan Çakır, Beren'i hayranı olduğu müzisyen Sinan Akçıl ile de telefonla görüntülü görüştürerek sürpriz yaptı.Akçıl, telefonda Beren'e "İyi ki doğdun Beren." diye şarkı söyledi.

Başkan Çakır, sanatçıların duyarlı davranarak Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere büyük moral verdiğini söyledi.

Akçıl ise Çakır'ın kentte güzel işler yaptığını belirterek, " Malatya halkı ordusuna çok bağlı. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Mehmedim şarkısı yazdım, o şarkıyı Beren'in babası ve tüm askerlerimiz için yazdım." dedi.
Başkan Çakır, aileye Türk bayrağı ve Kur'an - ı Kerim, Beren'e de çeşitli hediyeler verdi.

Doğum Günü 

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