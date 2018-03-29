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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Asker babası itfaiyecilerden Mehmetçiğe destek

Asker babası itfaiyecilerden Mehmetçiğe destek

İtfaiyeci babaların yaptıkları etkinlik

Polis Özel Hareket İtfaiyeciler 

-İtfaiyecilerle röp.

( TOKAT -HD) TOKAT

- Tokat'ın Zile ilçesinde asker yakını itfaiyeciler Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için etkinli düzenledi.
Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapan itfaiye personelinin asker çocukları, teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele ediyor. Zor şartlarda insanların hayatını kurtaran itfaiyeciler, itfaiye binası üzerine astıkları afişle Mehmetçiğe destek verdi. İtfaiyeciler astıkları afişte, "Köz'ler gibi bir olunca kocaman bir ateş olduk, Bize dost olanları ısıttık, Bize düşman olanları ise yakıp kül ettik. Dualarımız Mehmetçikle" sözlerine yer verdi. Afrin'de görev yapan Dursun Candan'ın itfaiyeci ağabeyi Fatih Candan,"Bizler bu etkinliği Afrin'deki Mehmetçiğin, polis güçlerinin moral bulması için, onlara destek olmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Biz ordumuzla gurur duyuyoruz. Allah ordumuzu ve polis güçlerimizi korusun. Benim kardeşimde şuan Şehitler tepesinde Afrin'de özel hareket taburunda görev yapmakta" dedi.

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