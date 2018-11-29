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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Asker arkadaşları 40 yıl sonra buluştu - ZONGULDAK

Asker arkadaşları 40 yıl sonra buluştu - ZONGULDAK

- Asker arkadaşlarının buluşmasından detaylar - Haydar Doğan ile röportaj - Kamil Erol ile röportaj - Yusuf Uysal ile röportajAsker arkadaşları 40 yıl sonra buluştu - Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanlığında 40 yıl önce vatani görevlerini yapan 16 silah arkadaşı, yıllar sonra kentte bir araya gelerek anılarını tazelediZONGULDAK (AA) - Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanlığında 40 yıl önce vatani görevini yapan silah arkadaşları, yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.Kentte 1978 - 1979 yıllarında vatani görevini yerine getiren 16 arkadaş, yaklaşık 3 ay önce sosyal medya aracılığıyla bağlantı kurarak, yıllar önce görev yaptıkları kente gelme kararı aldı.Yurdun dört bir köşesinden gelerek İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan'ı ziyaret eden eski silah arkadaşları, anılarını tazeledi, birbirlerinden ayrılırken duygusal anlar yaşadı.İstanbul'dan gelen ve askerde alay terziliği yapan Haydar Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlik dönemlerinden kente dair çok güzel anılarının olduğunu ve yıllar sonra bu anılarını yad etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Askerlik yaptığı alayı yeniden görmenin kendisini heyecanlandırdığını belirten Doğan, şöyle konuştu:"Alayımız çok güzel olmuş. Geçmişle hiç alakası olmamasına rağmen hala orada bizim izlerimizin olduğunu hissettik, çok mutlu olduk. Alay komutanımızın sıcaklığı, bize yakınlık göstermesi de bizi onurlandırdı. Bazı arkadaşlarımız duygulandı çünkü biz geçmişte hayatın tozpembe yıllarında buradaydık. Annemizden, babamızdan uzak kaldığımız yıllardı. Burada arkadaşlarımızla kardeşliği, dostluğu öğrendik, birbirimizi her zaman sevdik."Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Kamil Erol da dolu dolu bir an yaşadıklarını ve bu duygularının anlatılamayacak seviyede olduğunu kaydederek, "Aradan 40 yıl geçti. Bu duyguyu anlatmakla olmuyor, yaşamak lazım. O günden bugüne çok şey değişti, her şey farklılaştı. Hepimiz çocuk sahibi olduk. Arkadaşlarımızla yıllar sonra buluştuk, anılarımızı tazeledik." ifadelerini kullandı.Ankara'dan gelen Yusuf Uysal ise 40 yıldır duymadıkları heyecanı yaşadıklarını anlatarak, "Her bir arkadaşımız farklı ilerden geldi, duygusal anlar yaşadık. Anılarımızı tazeledik, umarım herkese bu duygu nasip olur." dedi.

Sosyal Medya Muhabir 

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