Asker ağabeyleri için atkı ve bere örüyorlar

-öğrenciler ile röportaj

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( ORDU -ÖZEL)- Minik öğrencilerden ‘Küçük irmikler, büyük yürekler’ projesi ORDU



- Ordu'nun Fatsa ilçesi Dumlupınar İlkokulu 2/F Sınıfı öğrencileri bilgisayar, tablet, telefon bağımlılığıyla savaşmak, tüketen bireylerden, üreten bireylere dönüşebilmek amacıyla atkı örmeye başladılar. Örülecek atkılar, doğuda terörle mücadele eden askerlere ve devlet korumasındaki çocuklara gönderilecek. ‘Küçük irmikler, büyük yürekler’ projesi mimarı Dumlupınar İlkokulu 2/F Sınıfı Öğretmeni Emine Mutlu, “Bu projeyle sosyal medyada karşılaştım. Çok kıymetli bir öğretmen arkadaşım projeyi başlattı. Türkiye’de 10 binden fazla öğrenci bu projeyi gerçekleştiriyor. Bizler de okulumuzda bu projeyi geliştirerek öğrencilerimizin örgü örmelerini sağladık. Her müsait zamanda öğrencilerimiz örgü örüyorlar. Amacımız tablet, bilgisayar ve telefon bağımlılığından çocuklarımızı uzak tutmaktır. Tabii çocuklarımız ördükçe ortaya çok güzel eserler çıktı. Velilerimizde çok mutlu ve projemiz Fatsa’da amacına ulaştı. Daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Ördüğümüz ürünleri çocuk esirgeme kurumu ve doğuda bizim için vatani görev yapan askerlerimize göndereceğiz. Bu projemizi okul projesi haline getirdik. Projenin son aşamasında ise en önem verdiğim okulumuzda bulunan özel öğrencilerle bu çalışmayı yapmaktır. Onlarında üreten bireyler olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Kesinlikle şiş, tığ ve diğer kesici aletleri kullanmıyoruz. Tamamen parmaklarımızı kullanarak gerçekleşen bir çalışma” dedi.

Tekli eğitime geçtikten sonra okulda her türlü sosyal aktiviteleri gerçekleştirdiklerini belirten okul müdürü Cemal Er ise yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme fırsatı doğdu. Bu kapsamda okulumuz birçok projeyi üreten okulların başında gelmektedir. Projemiz velilerimiz başta olmak üzere herkes tarafından çok beğenildi. Tablet veya telefon bağımlığından uzaklaştırmak amacında yapılan örgülerimiz doğuda görev yapan askerlerimize ve çocuk esirgeme kurumunda buluna çocuklara okul olarak göndereceğiz. Projemizi gerçekleştiren öğretmenimiz başta olmak üzere öğrencilerimize çok teşekkürler” diye konuştu.

Öğrenciler ise doğudaki vatani görev yapan askerlere ve devlet korumasındaki çocuklara ördükleri atkıları gönderecekleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

