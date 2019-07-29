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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aşkale'de iki tır çarpıştı: 1 ölü İzle

Aşkale'de iki tır çarpıştı: 1 ölü İzle

- Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Bild Direksiyon 

-- Ölen sürücünün araçtan çıkarılması
-- Kaza yeri fotosu

( ERZURUM )- Erzurum’da feci kaza: 1 ölü- Çarpışan tırlar adeta paramparça oldu ERZURUM

- Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir tırın diğer tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında iki tır adeta paramparça oldu. Edinilen bilgilere göre saat 01:30 civarlarında meydana gelen kazada Erzincan, Erzurum istikametinde seyir halindeki 2 Tır Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı mevkiinde çarpıştı. 65 BA 837 plakalı tırın sürücüsü S.A. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yine aynı istikamette seyir halinde bulunan 63 LY 738 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 65 BA 837 plakalı tır adeta paramparça olurken 63 LY 738 plakalı tır ise yan yattı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. itfaiye ekiplerinin ilk müdahale ettiği kaza yerinde yaşamını yitiren S.A. sıkıştığı tırın içerisinde sabah saatlerinde ancak çıkartılabildi. Hafif şekilde yaralanan diğer sürücü A.E. ise hafif şekilde ve tedbir amaçlı Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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