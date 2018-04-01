Aşkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

-Kaza yapan araçlardan detaylar

-Ambulansın olay yerinden ayrılışı



( ERZURUM )- Aynı bölgede iki ay içerisinde onlarca kaza yaşandı ERZURUM



- Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Son iki ay içerisinde çok sayıda trafik kazasının yaşandığı bölgede yeterli tedbirin alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ABS Alçı fabrikası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafa çarpıştı. Aşkale’den Erzurum istikametine seyir halindeki İran uyruklu sürücü İbraham Serraf idaresindeki otomobil, karşı yönden gelin Burak Gürponar yönetimindeki 10 RN 577 plakalı otomobil ile bölünmüş yola girişte kafa kafaya çarpıştı. Kazada İranlı sürücü İbraham Serraf, Ayhan Serrah, Huseyin Serrah, Perisah Serrah, diğer otomobilin sürücüsü Burak Gürpınar ve Melahat Gürpınar yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan Melahat Gürpınar’ın bilincinin kapalı olduğu ve Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.

