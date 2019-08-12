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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aşkale’de cemevi açıldı

Aşkale’de cemevi açıldı

- Açılış konuşmaları

Emniyet Müdürü Dera Jandarma Cemevi Jandarma Komutanı 

-- Açılıştan detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Aşkale ilçesi Sazlı köyünde cemevi açılışı gerçekleştirildi.
Müslüm Kızıl isimli vatandaşın yaptırdığı cemevi açılışına Kaymakam Mehmet Aksu, jandarma komutanı, emniyet müdürü, Aşkale Dernekler Federasyon Başkanı Murat Demir, Sazlı Köyü Dernek Başkanı Cem Ateş, dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Günün anlamına uygun konuşmaların yapılması sonrasında kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.
Açılış sonrası katılımcılara hayır lokması dağıtıldı
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