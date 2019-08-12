Aşkale’de cemevi açıldı

- Erzurum’un Aşkale ilçesi Sazlı köyünde cemevi açılışı gerçekleştirildi. Müslüm Kızıl isimli vatandaşın yaptırdığı cemevi açılışına Kaymakam Mehmet Aksu, jandarma komutanı, emniyet müdürü, Aşkale Dernekler Federasyon Başkanı Murat Demir, Sazlı Köyü Dernek Başkanı Cem Ateş, dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Günün anlamına uygun konuşmaların yapılması sonrasında kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi. Açılış sonrası katılımcılara hayır lokması dağıtıldı
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım