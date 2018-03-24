Aşk engel tanımadı, bu kez gelin damadı kaçırdı

-Gelin damat röportaj

-Ailelerden kısa açıklama

-Düğün töreninden detaylar

-Nikah töreni

-Davetliler detay



( KAHRAMANMARAŞ -HD) - Kahramanmaraş’ta birbirleriyle tanışmalarının ardından evlilik kararı alan yürüme engelli, Derya ve Dursun Pakdil çifti dünya evine girdi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta 4 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Dursun Pakdil’e gönlünü kaptıran Derya Kaplan, kendisi gibi yürüme engelli olan eşini önce kaçırdı, sonra evlendi. Ahmet-Elif Pakdil’in ailesinin oğlu Dursun Pakdil ile Mehmet-Sultan Kaplan ailelerinin kızı Derya Kaplan, dünya evine girdi. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan yürüme engelli Dursun Pakdil ile Derya Kaplan, sosyal medyada dostlukları aşka dönüştü. Birleriyle evlenme kararı alan çift, durumlarını aileleriyle paylaştı. Belirli bir zaman geçmesine rağmen bir türlü evlenemeyen Derya Kaplan eşi Dursun Pakdil’i kaçmaya ikna etti. Ailelerine aşkları kanıtlayan Derya Kaplan ile Dursun Pakdil, bugün Atatürk Parkı’nda düzenlenen törenle evlendiler. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun’un nikah şahitlini yaptığı törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Derya Kaplan ile Dursun Pakdil nikah akitlerini gerçekleştirdi. Tören sonrası konulan Derya Kaplan Pakdil, aşkın engel tanımadığını ifade ederek, “Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Bugünleri bize yaşattılar. En mutlu günümde yanımda oldular. Çok mutluyum. Aşk engel tanımıyor. Bütün sevenler kavuşun sevginizin arkasında olun” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a teşekkür eden damat Dursun Pakdil ise, “Çok mutluyum. Bizi barıştılar. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Derya, Dursun Pakdil’in yakınları ise, sevgilerine sahip çıkan çifte mutluluklar diledi.

