Asırlık Şefik Dede, dört nesille bayramlaştı - MUŞ
- 114 yaşındaki Şefik Toplu'nun misafir ve torunları ile bayramlaşması - Şefik Toplu'nun konuşması - Zafer Mahalesi Muhtarı Buryettin Alkan'ın konuşması - Toplu'nun oğlu Necat Toplu ve torunu Leyla Toplu'nun konuşmaları - Aile bireylerinden detaylarAsırlık Şefik Dede, dört nesille bayramlaştı - Muş 'ta yaşayan resmi kayıtlara göre 95, kendi ifadesine göre ise 114 yaşındaki Şefik Toplu, Ramazan Bayramı'nda çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve torunlarının torunlarıyla bayramlaşmanın sevincini yaşadı - Şefik Toplu: - "Günümü torunlarıma ayırıyorum. Çocuklarım ve torunlarım da bana iyi bakıyor. Sağlık durumum iyi. Sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmemi zamanında tükettiğim doğal besinlere borçluyum"MUŞ (AA) - Muş 'ta yaşayan resmi kayıtlara göre 1923 doğumlu, kendi ifadesiyle ise 114 yaşında olan Şefik Toplu, Ramazan Bayramı'nda torunları ve çocuklarıyla bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.Zafer Mahallesi'nde oğlu Necat Toplu ile yaşayan Toplu, bayramın üçüncü gününü kendisini ziyaret eden çocukları, torunları, onların çocukları ve torunlarının torunlarıyla geçirdi.Toplu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların birlik, barış, kardeşlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.
Muş 'ta 78 yıl birlikte yaşadığı eşinin 5 yıl önce vefat ettiğini anlatan Toplu, ikisi kız 5 çocuğu, 36 torunu, 44 torun çocuğu ve 12 de torunun torunu olduğunu belirtti. Toplu, eşinin 80 yaşında vefatının ardından çocuklarıyla yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:"Günümü torunlarıma ayırıyorum. Çocuklarım ve torunlarım da bana iyi bakıyor. Sağlık durumum iyi. Sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmemi zamanında tükettiğim doğal besinlere borçluyum. Resmi kayıtlara göre 1923 doğumluyum aslında 1904 yılında doğdum. O zamanlar nüfus kağıtları yıllar sonra basılıyordu." - "O bizim için tarihi hazine"Toplu ile bayramlaşmaya gelenler arasında yer alan Zafer Mahallesi Muhtarı Buryettin Alkan ise Şefik Dede'nin mahallede çok sevildiğini belirterek, "Boş zamanlarımızda gelip onunla sohbet edip duasını alıyoruz. Yaşadığı zorlukları ve hayatını bize anlatıyor." dedi. Oğlu Necat Toplu ise babasının büyük zorluklar çekmesine rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Babasının ilerleyen yaşına rağmen neredeyse tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını aktaran Toplu, "Bayramı çocukları ve torunlarıyla geçirmesinden hem kendisi hem de biz mutlu oluyoruz. Bizim onun fikirlerini ihtiyacımız var. O bizim için tarihi bir hazinedir. En büyük çocuğu 70, en küçük çocuğu ise 51 yaşındadır." dedi. Şefik Toplu'nun torunu Leyla Toplu da dedesinin kendilerine geçmişe dair bilgiler verdiğini, eski türküleri söylediğini, askerlik anılarını anlattığını ve yol gösterdiğini anlattı.